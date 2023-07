Podpora štátu je mizivá. Niečo nie je správne nastavené, tvrdí prezident

Čo znamená vaše zvolenie do funkcie prezidenta pre slovenský basketbal?

Zvolenie neznamená nič, ak nebudú splnené predsavzatia, výzvy a ciele, ktoré sme si zadefinovali. Samozrejme, v tomto momente je to česť, je to veľký záväzok, avšak bez toho, že sa nám s tímom ľudí, ktorý do toho so mnou skočil, niečo naozaj podarí, to zatiaľ neznamená nič.