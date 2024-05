Postavil prvý černošský tím v NBA. Bol stelesnením diabla, dušu by mu dal aj katolík

BRATISLAVA. Tridsaťštyri titulov šampiónov NBA získali dohromady dva najúspešnejšie celky v histórii. Sedemnásť z nich Lakers, druhú polovicu Celtics.

Legendárny Red Auerbach sa podpísal pod vytvorenie najúspešnejších dynastií Bostonu.

Na konci 50. a počas celých 60. rokov išlo o éru Billa Russella, v 70. rokoch Johna Havlicka a Davea Cowensa a v 80. rokoch Larryho Birda.

Je stelesnením diabla, predali by mu dušu

„Ak ste Laker, je pre vás stelesnením diabla,” zneli slová herca Johna C. Reillyho, ktorý stvárnil v seriáli “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” legendárneho majiteľa basketbalového tímu Los Angeles Lakers Jerryho Bussa.