Levice chcú obhájiť ligový titul. Iná cesta nie je, hovorí tréner Madzin

„Asi by bolo alibistické povedať niečo iné, ako to, že by sme to chceli obhájiť titul. Je to asi taká základná veta, že sa ide od zápasu k zápasu.

Avšak, iná cesta nie je. Program máme veľmi nahustený, je dôležité, aby sme boli kompletní, zdraví a vždy odmakali najbližší zápas,“ cituje portál basketliga.sk slová trénera Levíc Michala Madzina.