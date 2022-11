Stiahli sme dole gate a nechali sa biť, hneval Ihringa záver zápasu s Dánskom

„Vedeli sme, že Larsen a Lundberg nebudú hrať, a tak sme nevedeli, ako sa na nich pripraviť, pretože v predchádzajúcich zápasoch hrali.

Obaja sú kvalitní hráči. Do každého stretnutia proste treba ísť na 100 percent a dať do toho všetko, aby sme sa potom po zápase vedeli pozrieť do zrkadla a povedať si, že to bolo v pohode výkon,“ vyjadril sa pre TASR rozohrávač slovenského tímu Mário Ihring.

Nie je tu miesto pre egoizmus, vraví tréner

Slováci sa postupne v zápase adaptovali na hru Dánska a po väčšinu času mali všetko pod kontrolou. Výrazne im pomohol nástup do druhej a tretej štvrtiny, keď si celkom rýchlo vypracovali viac ako 10-bodový náskok.

„Každý hráč dal do tohto víťazstva niečo svoje. Chcem pogratulovať touto cestou každému jednému. Aj tí, čo odohrali menšiu porciu minút. Doležaj mal dobrý šesťminútový úsek. Možno si niekto povie, že je to málo, ale svoju úlohu si splnil a dal do nej všetko v danom momente.