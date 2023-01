Leviciam ušiel triumf opäť v závere. Rozhodla jedna strela, hovorí tréner Madzin

LEVICE. Pre basketbalistov Patriotov Levice to bol druhýkrát za sebou v dueli Európskeho pohára FIBA rovnaký scenár. V stredu bojovali o svoj prvý triumf v J-skupine, ale záverečné sekundy rozhodli v ich neprospech. V tomto prípade sa o to postarali hráči ukrajinského Budiveľniku Kyjevu, ktorí si napokon odniesli najtesnejšiu výhru 77:76. Najvyššia návšteva v domovskom stánku Patriotov v prebiehajúcom ročníku videla opäť kvalitný basketbal, v ktorom nebola núdza o zaujímavé zvraty a momenty. "Veľká vďaka všetkým, ktorí nás prišli podporiť. Bolo to cítiť v momentoch, keď sme boli dole.

Súper trestal každú chybu Plná hala skandovala a burcovala celý tím, aby bojoval. Aj to nám možno pomohlo vrátiť sa do zápasu. Je škoda, že všetkým sa nevrátila odmena v podobe eufórie z víťazstva. Taký je však šport. Myslím si, že nik nám nemôže niečo vytknúť, pretože srdce a bojovnosť tam je na maximálnej úrovni,“ povedal pre TASR domáci tréner Michal Madzin. Jeho tím začal s veľkou energiou a zaslúžene viedol. Potom však prišlo poľavenie v defenzíve a keď sa k tomu pridala horšia úspešnosť streľby, tak Kyjev sa dostal rýchlo do vedenia. "Využili mnoho situácií. Museli sme riešiť určité veci, v ktorých nás dostali mimo našich pozícií a následne každú chybu dokázali hneď potrestať. Ich zvýšená energia v obrane na začiatku tretej štvrtiny nás stála ľahké body a potom sme museli veľmi srdnato bojovať, aby sme to stiahli. Koncovka bola zasa o jednej strele a možno premenených trestných hodoch,“ tvrdí kormidelník Patriotov. Manko domácich sa dostalo v tretej štvrtine cez 10-bodovú hranicu a vidina víťazstva sa začala vzďaľovať. Aktuálny majster Niké SBL ale opäť ukázal, že aj na tejto úrovni sa dokáže vyrovnať družstvám s oveľa vyššími rozpočtami a kvalitnejšími hráčmi. "Bolo vidieť, že stále musíme dobiehať a každá úspešná strela znamenala väčší rozdiel, čiže to bolo veľmi náročné. Klobúk dole pred celým tímom, ako sme sa dokázali dostať do vedenia. Proti nám stála veľká kvalita, ktorá nás možno k týmto chybám donútila, ale myslím si, že si vieme dať väčší pozor, aby sme to zvládli.

Späť do zápasu nás dostala hlavne kontrola obranného doskoku a útoku. Dokázali sme nájsť hráčov v správnych pozíciách a naopak, dokázali sme výborne brániť, aby sme vďaka nej mali možnosť pokračovať do útoku,“ myslí si Madzin. Zdalo sa, že Levičania si obrat nechávajú na najlepší možný moment. Psychologicky dôležitý okamih prišiel 73 sekúnd pred koncom, Miha Lapornik dostal domácich po veľmi dlhom období do vedenia (76:75). Následné „žlto-zelení“ nepremenili svoje šance a Johnny Berhanemeskel sa z čiary trestných hodov nepomýlil. Ďalší zápas Európskeho pohára FIBA je na programe 25. januára "Žiaľ, takto nešťastne prehrať o jeden bod mrzí. Rozhodli maličkosti, viedli sme, súper sa dostal do vedenia trestnými hodmi a poslednú strelu sme nepremenili. Pri takomto tlaku je to veľmi náročné, nedá sa nikoho viniť z nepremenenia strely. Takto prehrať zápas je veľmi náročné na psychiku, ale musíme sa oklepať a ísť ďalej,“ uviedol krídelník Martin Bachan. Madzin videl záverečné okamihy takto: "Samozrejme, teraz by každý vedel povedať, ako by sa to dalo zahrať lepšie. V každom prípade, mali sme možnosť hrať do konca a rozhodnúť víťaznou strelou, nepodarilo sa. Vidíme však, že môžeme pri extrémnom nasadení a pri urobení všetkého na maximum hrať tak, že sme konkurencieschopní. Treba robiť konštantne 40 minút, čo samozrejme aj chceme robiť. Akonáhle príde nejaký výpadok, tak musíme dobiehať a možno to nás v konečnom dôsledku stojí víťazstvá. Veľká bojovnosť, ale na konci sme druhé stretnutie po sebe smutní.“

Situácia Levičanov v J-skupine sa im po tomto stretnutí značne skomplikovala, podobne ako v prvej fáze, aj teraz pôjdu do odvetnej časti s bilanciou 0-3 a na poslednom mieste tabuľky. Už najbližšie domáce stretnutie s fínskym Karhu (25. januára o 19.00 h) naznačí, či môže slovenský zástupca pomýšľať na pokračovanie v Európskom pohári FIBA.