Víťazná hegemónia Levíc pokračuje, Madzin: Zostali sme súdržní

Patrioti sa však na úspech museli nadrieť, výrazne im k tomu dopomohol kolektívny výkon. "Myslím si, že to bola naša najväčšia výhoda. Mali sme skúsených a kvalitných hráčov, ktorí v kritických a kľúčových momentoch vedeli pre tím urobiť pozitívnu vec.

Ukázalo to aj v tomto stretnutí. Samotný zápas č. 7 je niečo neskutočné, zároveň niečo veľmi dlhé. Táto séria bola neskutočne dlhá. Možno by niekto z tímu nechcel so mnou súhlasiť, ale bola to najťažšia sezóna, aká mohla byť, čo sa týka dĺžky, počtu zápasov, vývoja sérií a období, ktoré boli počas tohto ročníka," povedal pre TASR šéf lavičky Patriotov Michal Madzin.

Obhajoba majstrovského titulu bolo povestnou bodkou za najťažšou sezónou v histórii klubu. Cez 60 odohraných zápasov naprieč štyrmi súťažami, z toho dvomi medzinárodnými, sa neraz podpísalo na družstve, ktoré si počas uplynulých mesiacov prešlo viacerými krízami, respektíve zraneniami a hráčskymi rošádami.

"Poviem pravdu, neboli sme vôbec na to pripravení. Išli sme z týždňa na týždeň, zo zápasu na zápas a len takto to bolo možné zvládnuť. Boli počas sezóny momenty, kedy to nešlo pozitívnym smerom a práve tie si vážim, pretože sme ako tím zvládli.

Bolo vidieť v určitých častiach sezóny, keď bol obrovský problém. Kľúčové a dôležité bolo práve to, že sme tieto momenty dokázali zvládnuť, preto klobúk dole. Zostali sme súdržní, našli sme spôsob ako fungovať a podarilo sa nám to do víťazného konca," vyhlásil tréner Levíc.