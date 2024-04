Séria dlhá 301 zápasov sa skončila. Hejková prehrala v českej lige po takmer 11 rokoch

"Neopísateľné pocity. Keď neustále počúvam a čítam o tom, ako je to zbytočné, ako je dopredu rozhodnutý víťaz, že sme tu viac-menej do počtu, tak presne tieto komentáre som hráčkam začal hovoriť pred sériou, aby si ich uvedomili.

Je to veľké zadosťučinenie. To je moja odpoveď tým, ktorí majú plné ústa rečí, ako je všetko rozhodnuté, ako sa USK nedá zdolať a nemá v Česku konkurenciu,“ povedal pre české médiá tréner Brna Viktor Pruša.

"Pocity sú také, že sa sem bohužiaľ musíme vrátiť. Na našich ambíciách sa nič nemení. Sme momentálne na hranici morálnych a fyzických síl po Final Four Európskej ligy. Musíme hrať ešte o zápas viac.

Brno to využilo a hralo sa na hranici rugby, to bolo bohužiaľ proti nám. Na konci rozhodlo, že Brno trafilo a my nie, plus nejaké podivné výroky," uviedla v zápasovom rozhovore Hejková.

Favoritky českej Chance ŽBL, USK Praha, útočia na celkovo 14. majstrovský titul za sebou.