Levičania ešte nevyhrali, napriek tomu chcú zostať v hre o postup

"Situácia v skupine a ostatné výsledky sa vyvinuli tak, že máme stále šancu na postup. Myslím si, že je to motivácia naviac, aby sme zabojovali na maximum a do posledného zápasu živili šancu na pokračovanie v súťaži.

Uvedomujeme si, že tento zápas je vlastne duelom o všetko z pohľadu postupu. Musím však povedať, že do každého stretnutia sme šli s tým, že sa nepozeráme na nič iné, len aby sme urobili maximum pre víťazstvo.

Tak tomu bude aj proti Haife," cituje kouča Madzina web basketliga.sk a pokračoval: "V každom momente, v ktorom im to súper dovolí, tak sa Haifa prezentuje veľmi rýchlym basketbalom a agresívnou obranou.

Majú atletických hráčov, veľmi silné individuality s výbornými skúsenosťami. Bude na nás, aby sme všetky tieto veci dokázali zastaviť. Zo všetkých doterajších zápasov sme sa verím tomu poučili z toho, že je potrebné odohrať 40 minút takmer ideálneho výkonu, aby sme mohli byť v hre o víťazstvo.

Práve to je kľúč k tomu, aby sme sa priblížili. Treba podať kolektívny výkon s veľkou energiou. To sú hlavné aspekty, ktoré budú dôležité."

Urobíme maximum

Patrioti doma s izraelským súperom prehrali o bod a s ukrajinským o dva body. Ak by aspoň jeden z tých duelov dotiahli k víťazstvu, situácia mohla byť diametrálne iná. "Myslím si, že v posledných dvoch zápasoch bol na nás tlak, takže do tohto stretnutia si ho nemôžeme na seba pripustiť.

Nebudeme tlačiť na to, že nám treba vyhrať o toľko bodov, ale chceme hrať náš basketbal. V hlave máme to, že sa nechceme do Levíc vrátiť s tým, že sme v druhej fáze Európskeho pohára ani raz nevyhrali.

To je náš jediný cieľ a vieme, že to bude ťažké, ale verím tomu, že na to máme. Dvakrát sme boli veľmi blízko k víťazstvu a mohlo to byť úplne iné. Karhu bol iný level. Zápasy vyhrávajú obranou. Musíme limitovať stratené lopty, mať lepšiu úspešnosť streľby z diaľky a limitovať útočné doskoky súpera. Keď sa nám toto podarí, tak máme dobrú šancu uspieť,“ uviedol krídelník levického družstva Ben Kovac na oficiálnom webe SBL mužov.

Obhajca slovenského titulu aktuálne nemá k dispozícii Davida Abrháma a Draška Kneževiča, oboch pre zranenie. "Je pravda, že v poslednom období máme neskutočne nahustený program.