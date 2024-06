Najužitočnejším hráčom finále sa stal Brown. Cenu si delím so spoluhráčmi, reagoval

Pred sezónou mu klub poskytol maximálny možný garantovaný kontrakt. Do roku 2029 tak zarobí viac ako 320 miliónov dolárov, nad čím mnohí analytici krútili hlavou, keďže nemá až taký hviezdny status.

Krídelník Bostonu Celtics v dlhé roky budovanom kolektíve nevynikal, vo finále mal bilanciu 21 bodov, 5 doskokov i asistencií na zápas, no vedenie ligy ocenilo jeho konzistentnosť a kvalitnú prácu na oboch stranách ihriska.

"Je to neskutočné, ani neviem, čo povedať. Toto bola tímová práca. Túto cenu si delím so spoluhráčmi a hlavne s mojím spolupáchateľom Jaysonom Tatumom," povedal po stretnutí Brown.

Browna draftoval Boston v roku 2016, Tatuma o rok neskôr. Obaja odohrali spolu 107 duelov v play off, žiadna iná dvojica v histórii nemala na konte tak vysoké číslo bez zisku titulu. Aj preto Tatum po záverečnom hvizde nemyslel na "stratenú" cenu MVP a zaplavili ho emócie.

"Tento titul znamená celý svet. Veľmi dlho som na neho čakal a je to úžasný pocit," tešil sa priamo na palubovke.

Boston vstúpil do vyraďovacej časti ako nasadená jednotka a potvrdil, že má vyrovnaný a kvalitný káder. V zápase číslo jeden priniesol kľúčový impulz pivot Kristaps Porziňgis, ktorý sa v play off trápil so zraneniami a vynechal tretí a štvrtý zápas.

Na jeho miesto musel do základnej zostavy nastúpiť Al Horford, ktorý vo veku 38 rokov ukázal obdivuhodnú výkonnosť a majstrovského triumfu sa dočkal po rekordných 186 stretnutiach v play off.