Najskôr zaradený nechcel byť. Popovich už prijal pozvánku do Siene slávy

Popovich je tréner s najvyšším počtom víťazstiev základnej časti v histórii NBA (1366), no doposiaľ viackrát odmietol byť zaradený do tejto dvorany.

V Sieni slávy už sú bývalí hráči Spurs David Robinson, Tim Duncan a Manu Ginobili. "Moje vnúčatá chodia do školy s Duncanovými deťmi, takže v tomto smere je to niečo výnimočné. Je to viac ako len o basketbale, toto tu po nás zostane," uviedol Popovich na margo uvedenia do Siele slávy.

Spolu s Popovichom sa rovnakej pocty dočkajú jeho bývalí asistenti z lavičky Spurs Hammonová a Parker. Ten bol jedna z najväčších hviezd Spurs a pod vedením Popovicha získal štyri tituly v NBA.

Španiel Gasol je dvojnásobný šampión profiligy s Los Angeles Lakers (2009, 2010), s národným tímom sa stal raz majstrom sveta (2006), trikrát majstrom Európy a získal tri olympijské medaily.

Američan Wade je trojnásobný víťaz NBA s Miami Heat (2006, 2012, 2013) a olympijský šampión z OH 2008 v Pekingu.

Nemec Nowitzki doviedol tím Dallas Mavericks k prvenstvu v NBA v roku 2011, s nemeckou reprezentáciou získal bronz na MS 2002 a striebro na ME 2005.