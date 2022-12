Dosiahli to, čo nikdy predtým. Veľmi si to vážim, vravel šťastný tréner

ISTANBUL. Prehra, ale s víťaznou príchuťou. Basketbalistky Piešťanských Čajok síce neuspeli na palubovke tureckého Galatasarayu Istanbul, ale v Európskom pohári nekončia. Prvýkrát vo svojej histórii sa prebojovali zo skupinovej fázy do play off, stačilo im na to aj tretie miesto a bilancia 3 výhier, 3 prehier. V januári tak v Diplomat aréne privítajú ďalšieho súpera v súboji o osemfinále.

Malý klub z malého Slovenska to dokázal Postupová matematika priniesla napokon Čajkám radosť aj z prehry o 24 bodov (55:79) proti tureckému veľkoklubu, ktorý si tiež zahrá v play off.

„Som nesmierne rád, že sa nám to podarilo a veľmi si to vážim. Nie je to bežná vec, aby malý klub, ako sú Piešťanské Čajky z malého Slovenska dokázal urobiť veľkú vec. Momentálne patríme medzi 48 najlepších tímov v Európe, čo je veľká vec a treba sa z toho tešiť. To, že 4. januára ešte budeme hrať v európskej súťaži je niečo, čo sme asi pred sezónou nečakali. Do stretnutia sme išli s tým, že potrebujeme uhrať čo najlepší výsledok. Vedeli sme, že naše skóre je veľmi pozitívne a chceli sme zostať v plusových hodnotách. Podarilo sa nám to aj pri prehre o 24 bodov, čo je relatívne veľký rozdiel, nám to veľmi neublížilo,“ zhodnotil pre TASR bezprostredné dojmy z radostnej správy tréner Peter Jankovič.

Vedeli, že každý bod je dôležitý Proti Galatasarayu hrali najmä v prvom polčase jeho hráčky vyrovnanú partiu, ale neskôr sa ukázala sila jedného z kandidátov na celkový triumf v tejto súťaži. „O konečnom výsledku rozhodol druhý polčas, kedy sme sa už v útoku viac trápili a nemali sme už také dobré riešenia. U nich zabrali podkošové hráčky a nevedeli sme poriadne zastaviť. Boli ďaleko silnejší pod košom, ako keď hrali u nás a ich hra sa zmenila,“ uviedla pivotka Anna Jurčenková. Finálny výsledok a strata druhého miesta v C-skupine tak nemusela v konečnom dôsledku až tak mrzieť, v prospech Čajok hovorilo výrazne priaznivé skóre zo všetkých stretnutí (+27), ktoré ich posunulo do play off aj z tretej priečky.

„Už po prvom zápase s Gorzówom sme vedeli, že ak chceme pomýšľať na postup, alebo priblížiť sa nášmu snu zo začiatku sezóny, tak sme proti Banskej Bystrici potrebovali naháňať skóre. Relatívne sa nám to podarilo, čo bolo fajn. Teraz nám to prišlo ešte viac vhod, že sme išli do toho naplno a dievčatá k tomu pristúpili veľmi zodpovedne. Vedeli, o čo sa hrá. Ako pred každým zápasom, aj teraz som im povedal, že každý jeden bod je veľmi dôležitý. Vyplatilo sa nám to a môžeme sa radovať z postupu,“ povedal Jankovič.

Stanovili si nové maximum Kľúčový bol v tomto smere práve domáci triumf nad Galatasarayom, neskôr sa k nemu pridala aj výhra nad Banskou Bystricou. Piešťany si ním stanovili nové maximum v skupinovej fáze Eurocupu, doteraz mali vždy maximálne 2 víťazstvá. Teraz sú z toho tri a premiérový postup ďalej. „Víťazstvo nad Galatasarayom bolo obrovské, znamená pre nás veľmi veľa a vďaka nemu sme postúpili. Je to triumf, ktorý sa zapísal do histórie, pretože jeho meno znie po celom svete zvučne. Treba si to zapamätať, pretože sú to veľké veci.

Dokázali sme vyhrať tri zápasy v európskej súťaži, čo sa predtým nepodarilo a teraz sme k tomu pridali aj postup do play off. Opäť sa nám podarilo písať históriu, preto som veľmi rád, že môžem byť toho celého súčasťou. Aj pre mňa osobne je to veľká vec, pretože som dostal šancu viesť tento tím. Vedenie, na čele s prezidentom klubu, pánom Nerádom, generálnou manažérkou Bronislavou Borovičkovou a športovým manažérom Tomášom Horkým, vedú tento klub správnym smerom a snažia sa mu dať všetko, čo by mal mať. Je to pre nich veľké zadosťučinenie,“ pokračoval kormidelník Čajok.

Jeden zápas? Možno ich bude viac Aj keď jeho hráčkam chýbalo v domácej súťaži viac ťažkých zápasov, tak na Eurocup sa vždy dokázali dostatočne namotivovať, čo napríklad ukázal aj úvodný duel s víťazom C-skupiny, Gorzówom. „Ja som maximálne spokojný s tým, ako dievčatá pristúpili k svojim povinnostiam v ťažkých eurocupových zápasoch. Teší ma to kvôli hráčkam ako Ana Mandičová, Tereza Vandlíková, Natália Martišková, ktoré dostali príležitosť, ukázali potenciál a pomohli nám v stretnutiach. Odovzdali vždy maximum na palubovke.

Pevne verím, že sa im to v budúcnosti vráti. Bolo na nich vidieť, že keď sa blížil Eurocup, tak koncentrácia bola oveľa vyššia. Pre nás všetkých je to obrovská skúsenosti do basketbalových životov, treba si vážiť každé jedno takéto stretnutie,“ vyhlásil Jankovič. Odmenou pre všetkých je teraz fakt, že môžu čakať na meno súpera v play off Eurocupu. Definitívu prinesú štvrtkové zápasy, po ktorých sa dozvedia, s kým si Piešťanské Čajky na začiatku januára v dvojzápase zahrajú o postup do osemfinále.