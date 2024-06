Čakali naň 16 rokov. Boston Celtics získali rekordný titul v histórii NBA

NBA - finále play-off - 5. zápas

Celtics sa na čele historickej tabuľky odpútali od Los Angeles Lakers, oba kluby mali doteraz na konte 17 titulov. "Zeleno-bieli" sa z titulu radujú prvýkrát od roku 2008.

Pred dvoma rokmi postúpili do finále, no podľahli v ňom Golden State Warriors 2:4 na zápasy. Dallas sa predstavil v bojoch o majstrovský primát prvýkrát od roku 2011, no druhý titul do zbierky nepridal.