Nedostali sa na olympiádiu, tak išli do baru. Chorvátski basketbalisti sa pobili

ATÉNY. Chorvátski basketbalisti sa po prehre s Gréckom vo finále turnaja olympijskej kvalifikácie postarali o rozruch.

Viacerí reprezentanti zostali až do ranných hodín v nočnom bare v Alimos na predmestí Atén, kde sa zaplietli do bitky.

Chorvátom sa nepodarilo prebojovať na OH 2024 v Paríži, keď v rozhodujúcom dueli na kvalifikačnom turnaji v Pireu podľahli domácim Grékom 69:80.

Po zápase, ešte pred odchodom hráčov do svojich klubov, sa rozhodli stráviť nejaký čas spolu a vydali sa do jedného z aténskych nočných barov. Tam sa zaplietli do incidentu, ktorý zachytili svedkovia na mobiloch.