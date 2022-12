Grinerová trénovala prvýkrát od prepustenia z väzenia. Jej návrat je otázny

Minulý týždeň v piatok ju previezli na základňu americkej armády na lekársku prehliadku po tom, ako ju prepustili z ruského väzenia výmenou za obchodníka so zbraňami Viktora Buta, známeho ako "obchodník so smrťou".

Pre ESPN to uviedla jej hráčska agentka Lindsay Kagawová Colasová.

WASHINGTON. Americká basketbalistka Brittney Grinerová v nedeľu prvýkrát po desiatich mesiacoch vzala do rúk basketbalovú loptu a svoj prvý tréning začala smečom.

Grinerová, ktorú vo februári zatkli v Rusku na základe obvinení z drogovej trestnej činnosti, pricestovala v noci z Abú Zabí, kde sa výmena väzňov uskutočnila.

Colasová poznamenala, že tréning Grinerovej by sa nemal považovať za znak toho, že sa olympijská víťazka rozhodla, že bude pokračovať v kariére v tíme WNBA Phoenix Mercury.

"Ak bude chcieť hrať, bude to na jej rozhodnutí. Má dovolenku, aby si oddýchla a rozhodla sa, čo ďalej, bez akéhokoľvek tlaku," dodala Colasová.

Agentka očakáva, že Grinerová počas tohto týždňa vydá vyhlásenie ohľadom svojej budúcnosti. V najbližšom čase nemá v pláne opustiť základňu, kde spolu s manželkou Cherelle bývajú v hoteli.

"Darí sa jej naozaj veľmi dobre. Zdá sa, že to znáša neuveriteľným spôsobom. V tejto chvíli neexistuje žiadny časový plán jej návratu. Znovu sa začleňuje do sveta, ktorý sa pre ňu zmenil. Z čisto bezpečnostného hľadiska sa už nebude môcť pohybovať vo svete tak, ako to robila."