Boston sa len tak nevzdáva. Miami nevyužilo druhý mečbal

NBA - Východná konferencia, finále - 5. zápas

MIAMI. Basketbalisti Bostonu Celtics naďalej živia šancu stať sa prvým tímom v histórii, ktorý v play off NBA otočí sériu z 0:3 na zápasy.

"Jediná vec, ktorá nás môže zastaviť, sme my sami," zdôraznil po úspešnom dueli Brown.

Súpera nepustili ani raz do vedenia, zápas odštartovali šnúrou 20:5 a minimálne desaťbodový náskok už nepustili. "Pritlačili nás k múru, no to nás zomklo.

Chceli sme si udržať nádej na postup a k tomu sme potrebovali predviesť výkon na najvyššej úrovni," pochvaľoval si tréner Bostonu Joe Mazzulla.