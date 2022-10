Američania majú nového hrdinu, bejzbalista písal históriu

NEW YORK. Dokázal prekonať to, čo sa dlho považovalo za nemožné. Američan Aaron Judge sa v noci z utorka na stredu v zápase najvyššej bejzbalovej ligy zapísal do histórie.

V dueli Texasu Rangers a New Yorku Yankees sa ľavému poliarovi podarilo niečo, na čo fanúšikovia čakali dlhé roky.

Judge odpálil šesťdesiaty druhý homerun v sezóne.

Hviezdny hráč sa tak stal rekordérom v počte odpálených homerunov v jednej sezóne v drese New Yorku Yankees.

Prepísal historické tabuľky

Na pálku nastupoval ako prvý. Yankees ho tak nasadzovali v posledných zápasoch, aby mal čo najviac možností sa dostať na pálku.