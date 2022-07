Časy Usaina Bolta sú kvalitnejšie, ale McLaughlinová je tiež ako z inej dimenzie

„Je to neskutočné, môj čas je úžasný,“ neveriacky krútila hlavou Sydney McLaughlinová, ktorá v histórii svetových šampionátov utvorila svetový rekord s poradovým číslom 33.

Dvadsaťtriročná Američanka naplnila prognózy do bodky. Po lanskom olympijskom zlate získala i svetové a opäť posunula svetový rekord. Tentoraz o 73 stotín na 50,68 sekundy! Výraznejšie (o 77 stotín z 56,51 na 55,74) zlepšila historické maximum na 400 m prekážok len Ruska Storoževová v roku 1977...

Táto jeho teória zväčša vychádza, no nie stopercentne. Prípad prekážkarky na 400 m Sydney McLaughlinovej je toho dobrý príklad.

„Urobila som iba to, čo odo mňa chcel tréner Bob Kersee. Bežala som si pre zlato. Vedela som, že ak aj v záverečnej rovinke udržím kadenciu a krokový rytmus, svetový rekord môže padnúť. Kvalita v mojej disciplíne sa neskutočne posúva a nie iba mojou zásluhou. Som zvedavá, aké bariéry ešte padnú. Ďakujem Bohu, že sa môžem neustále zlepšovať a posúvať hranice. Bez neho by som nič nedokázala, bez neho by som tu nebola.“

Pre McLaughlinovú bol piatkový rekord štvrtý na 400 m prekážok v kariére, tretí, ktorý dosiahla na štadióne Hayward Field v Eugene. Vlani na šampionáte USA ako prvá prekonala métu 52 sekúnd (51,90), teraz vo finále padla 51-sekundová hranica (50,68).

Rekord 50,68 zodpovedá päťtisícke za 13:45,73

Ženská prekážkarská štvorstovka od roku 2003, keď Ruska Pečonkinová zlepšila v Tule svetový rekord 52,34, stagnovala.

Šestnásť rokov sa historické maximum neposunulo. Lenže potom prišla explózia: za necelé tri roky sa rekordná listina menila až šesťkrát. Dva razy vďaka Dalilah Muhammadovej (52,20 a 52,16) a štyrikrát zásluhou McLaughlinovej (51,90, 51,46, 51,41, 50,68).

Piatkový „sveťák“ rodáčky z New Brunswicku je akoby z inej dimenzie. Niektorí novinári v eufórii dokonca vyhlásili, že kvalitou prevyšuje aj šprintérske rekordy Usaina Bolta 9,58 na 100 m a 19,19 na 200 m.

Nie je to síce pravda, lebo Jamajčanove časy sú podľa bodovacích tabuliek Svetovej atletiky kvalitnejšie (1312 bodov verzus 1356 a 1351 bodov), ale McLaughlinovej 50,68 zodpovedá napríklad ženskej päťtisícke za 13:45,73 alebo prekážkarskej stovke za 11,84...