Influencer obmedzoval ďalších bežcov na Newyorskom maratóne, organizátori ho tvrdo potrestali

Dvadsaťdeväťročný Choi predpísanú trať absolvoval za 2:57:15 h, čo od štartu do cieľa kamerami dokumentovali dve jemu spriaznené osoby a obmedzovali okolie.

BRATISLAVA. Americký influencer Matthew Choi to prehnal. Počas nedeľňajšieho prestížneho Newyorského maratónu totiž absolvoval trať v sprievode dvoch osôb na elektrických bicykloch, ktoré obmedzovali ďalších účastníkov podujatia.

"To, čo sa okolo neho dialo, mi dalo extra motiváciu predbehnúť ho a uistiť sa, že ho a jeho hlúpy sprievod už do konca pretekov neuvidím," napísal jeden z bežcov na sociálnych sieťach.

Spomenutý influencer z Austinu v Texase sa za svoje správanie ospravedlnil na instagrame, na ktorom má cez 400-tisíc sledovateľov.

Uznal, že jeho konanie ohrozilo ostatných súťažiacich, niektorým znemožnilo dosiahnuť lepší čas a na občerstvovacích staniciach dokonca prišlo k zablokovaniu bežcov. Podujatie dokončilo dovedna cez 55-tisíc amatérskych aj profesionálnych vytrvalcov.

"Nemám žiadne výhovorky a bodka. V nedeľu som bol sebecký, keď ma môj brat a môj kameraman sledovali na elektronických bicykloch, čo malo vážne následky.

Maratón v New Yorku bol o každom účastníkovi aj o komunite, ja som to však otočil na seba. Každému, koho som ovplyvnil, sa ospravedlňujem. Aby bolo jasné, bola to len moja chyba," uviedol Choi.