Atletický míting P-T-S premiérovo na Štiavničkách, účasť potvrdila slovenská šprintérska špička

Zároveň však dodal, že výber tohto dejiska je dôležitý vzhľadom na spomínané MEJ.

"Presun do Banskej Bystrice nám prináša dosť veľa organizačných problémov. Vzhľadom na budúcoročné ME do 18 rokov však chceme vyskúšať všetky možnosti a logistiku, ktorá nám bude vyplývať z týchto pretekov," uviedol Asványi na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

VIDEO: Ladislav Asványi