Zapletalová počas zranenia nedokázala pozerať atletiku. Naživo si nepozrie ani MS

BRATISLAVA. Slovenská prekážkarka Emma Zapletalová na vlaňajších OH v Tokiu splnila limit na júlové majstrovstvá sveta v atletike v americkom Eugene, ale pre zranenie členka z marca sa na nich nezúčastní.

"Musela som to nejako prijať. A snažila som sa pracovať tak, ako to len išlo. Dráhu som vymenila za bazén a hlavným cieľom bolo, aby som nestratila kondičku. Takže namiesto behania som plávala. Keď to bolo čerstvé, tak som atletiku nedokázala ani len sledovať.