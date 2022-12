Francúzi chceli opakovať finále MS, sami však jasne porušili pravidlá

Fanúšikovia hľadali spôsob, akým by sa dal výsledok zvrátiť.

V súvislosti s touto situáciou sa strhla vlna kritiky na rozhodcu Szymona Marciniaka. Ten sa rozhodol brániť a celú kauzu zotrel zo stola.

Počas tlačovej konferencie na mobilnom telefónu ukázal fotografiu, na ktorej je vidno, ako pri jednom z finálových gólov Kyliana Mbappého predčasne vbehli na ihrisko francúzski náhradníci. A nielen dvaja.

"Francúzi nezmienili túto fotku, kde môžete vidieť, že vo chvíli, keď Mbappé dáva gól, je na ihrisku sedem náhradníkov. Zápas to nijako neovplyvnilo. Je to len hľadanie výhovoriek, nijako ma to netrápi," povedal rozhodca.