Kanonier Kane sa priblížil Rooneymu. Legendárny Angličan chválil tínedžera

DAUHA. Futbalisti Anglicka v osemfinále MS v Katare nepripustili prekvapenie. Senegal zdolali 3:0 a v sobotu 10. decembra nastúpia vo štvrťfinálovom dueli proti obhajcom titulu Francúzom. Svoj prvý gól na turnaji strelil Harry Kane.

Kapitán Albiónu zaznamenal 52. presný zásah v reprezentačnom drese a v historických tabuľkách sa priblížil 53-gólovému Wayneovi Rooneymu.

"Trpezlivo som čakal, kedy skórujem, našťastie to prišlo v osemfinále. Cítim sa dobre a dúfam, že to pre mňa naštartuje dobrú sériu. Viem, že to pomôže aj tímu," citovala najlepšieho strelca MS 2018 agentúra AP.