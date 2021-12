Žiadny McDavid a Kane. Ako by vyzerali Kanada a USA na olympiáde bez hviezd NHL?

Nad variantom neúčasti aktuálne premýšľajú všetci. NHL má v zmluve klauzulu o zrušení účasti hráčov na turnaji, ak by ich vycestovanie bolo riskantné. Nad týmto krokom už uvažuje aj hráčska asociácia NHLPA.

Tak si to väčšina priaznivcov predstavuje. Čo však, ak vedenie profiligy pre neustále šíriacu sa nákazu koronavírusu nepustí hviezdy do Číny?

PEKING. Pre fanúšikov nepredstaviteľné, no čoraz viac možné. Hokejový turnaj na zimnej olympiáde v Pekingu mal byť reklamou na NHL. Connor McDavid v drese Kanady, Patrick Kane ako hviezda USA.

Na to sa pozrieme v nasledujúcej analýze.

Asi každý fanúšik dúfa, že na turnaji uvidí najlepších svetových hokejistov. Čo však nastane v prípade, keď to nebude možné? Akoby vyzerali tímy Kanady a USA bez svojich najväčších hviezd?

Výber Kanady

Mužstvo javorového listu by bolo aj bez hráčov z NHL celkom zaujímavé. Keďže kvalita ligy stále stúpa a aj solídni "prospects" (hráči s priaznivými vyhliadkami) majú stále menšie šance presadiť sa v nej, viacerí z nich sa rozhodli pre pôsobenie v Európe. Tento krok sa často vypláca, keďže veľa z nich na širšom ľade dominuje.

Ako by mohla vyzerať zostava kolísky hokeja?

Útok

Prvý útok by mohol byť v zložení Ryan Spooner – Corban Knight – Max Véronneau.

Spooner je asi najúspešnejší hráč v potenciálnej zostave kanadského tímu a možno aj najskúsenejší. Rodák z Ottawy má odohraných 325 zápasov v NHL so ziskom 167 bodov (48+119). Momentálne hráva v drese Avtomobilistu Jekaterinburg a od prechodu do KHL zbiera body na úrovni zhruba jedného bodu na zápas.

Corban Knight bol draftovou voľbou Floridy Panthers v roku 2009. Ide o centra, ktorý je prevažne tvorcom hry. Už druhým rokom patrí k pilierom útoku Avangardu Omsk, kde je spoluhráčom nášho Petra Cehlárika.

Treticu uzatvára jeden z najmladších hráčov tímu, nedraftovaný Max Veronneau, ktorý po veľmi úspešnej kariére v univerzitnej NCAA skúsil šťastie v NHL, kde mu to nevyšlo. Po krátkych zastávkach v Ottawe a Toronte si to namieril do Švédska a patrí medzi najlepších kanonierov v Európe.