ONLINE: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers dnes (Super Bowl LVIII, LIVE)

Vzájemné zápasy Dlouhodobá vzájemná bilance je kvůli příslušnosti do různých konferencí hodně střídmá, ačkoliv se píše již od roku 1971. Obsahuje dosud pouze 15 záznamů. A je lehce příznivější pro Chiefs, 8-7. Tak tomu ale dlouho nebylo, jenže Kansas od sezony 2006 vyhrál 5 ze 6 střetů! Jediná výhra San Francisca v této sérii přišla v ročníku 2014 na domácím hřišti, ale od té doby, co se starting quarterbackem Chiefs stal Patrick Mahomes, prohrálo s ním všechny 3 duely. A jeden z nich je pořádně hořký. Před 4 lety a 9 dny, 2. února 2020, se tyto celky poprvé potkaly v play-off, což u klubů z různých konferencí znamená jediné – v Super Bowlu. A ač Niners ještě v polovině čtvrté čtvrtiny vedli o 10 bodů a po zachycené interception začinali pomalu slavit, právě možná ztráta koncentrace stála za pozoruhodným obratem z 20:10 na 20:31 během pouhých 5 minut. Hrálo se v Miami a jako domácí tým byl zapsaný Kansas, což potvrzuje ještě jednu zajímavou statistiku – ač to v NFL není úplně obvyklé, v soubojích Chiefs a Niners je velmi důležité domácí prostředí. Z oněch 15 duelů jich totiž domácí tým vyhrál 12. A teď je v Paradise opět jako domácí tým napsán Kansas City. Nakousli jsme už, že Patrick Mahomes v kariéře San Francisco pokaždé porazil. Na začátku ročníku 2018, tedy svého prvního v roli starting quarterbacka, 38:27, v již zmíněném Super Bowlu LIV 31:20, a naposledy před polovinou sezony 2022 44:23. Tento zápas je velmi zajímavý hned 2 skutečnostmi. Jednak se jedná o jedno ze 3 vítězství hostů ve vzájemných utkáních, jednak se jednalo o sice druhý zápas Brocka Purdyho v NFL, ale první, v němž se opravdu zapsal do statistik, jelikož po nástupu na hřiště v posledních minutách hodil několik přihrávek. Ovšem statistiky Patricka Mahomese proti Niners jsou působivé. V průměru 341 pasových yardů na zápas, celkem 9 touchdownů (z toho 1 běhový) a celkový rating 106,7, který by mohl být výrazně vyšší nebýt 3 interceptions. Naváže na tyto výkony, nebo Brock Purdy výrazně ztiší své hatery dokonalým završením své typické americké pohádky? Posledních 5 vzájemných zápasů: SF– KC 23:44 (23. 10. 2022) KC –SF 31:20 (2. 2. 2020, Super Bowl LIV, Miami) KC –SF 38:27 (23. 9. 2018) SF –KC 22:17 (5. 10. 2014) KC –SF 31:10 (26. 9. 2010)

San Francisco 49ers San Francisco je jedním z nejúspěšnějších klubů celé NFL, a to až do začátku 80. let patřilo mezi přinejlepším průměrné celky. Letos zaokrouhlilo počet účastí v play-off na 30, z toho 22× postoupilo jako vítěz divize NFC West. A hned 18× prošlo až do finále konference, což je absolutní rekord celé NFL, kde už se mu dařilo střídavě, ale i tak dosud hrálo Super Bowl už 7×, který se mu hned v 5 případech (sezony 1981, 1984, 1988, 1989 a 1994) podařilo vyhrát. Ty 2 porážky přišly až v tomto století, poslední před pouhými 4 lety. I letos byli Niners velkými favority, záleželo jen na tom, jak si loňský nečekaný objev, quarterback Brock Purdy, poradí s očekáváními v první kompletní sezoně. A San Francisco rychle nenechalo nikoho na pochybách, že papírové předpoklady bude chtít naplnit. Jedinou krizi si vybralo ve druhé polovině října, kdy prohrálo 3 zápasy v řadě a spadlo na bilanci 5-3, následoval ale bye week, během kterého se zase dalo do kupy a začalo znovu vyhrávat. Přesto nesmělo nic vypustit, dlouho bojovalo o vítězství v celé konferenci NFC a nasazenou pozici číslo 1 pro play-off. Tu si zajistilo klidným vítězstvím ve Washingtonu v předposledním kole, takže v posledním zápase dostali větší příležitost náhradníci a ti těsně podlehli Los Angeles Rams. Divizi NFC West a celou konferenci tak Niners ovládli s bilancí 12-5 a zajistili si volno v 1. kole vyřazovací části. Do divizního kola šli v pozici jasného favorita, ale po zranění Deeba Samuela se v útoku dost trápili, proti Green Bay Packers nebyli lepší a horko těžko v závěru otáčeli zápas na svoji stranu, aby nakonec vyhráli 24:21. Ve finále konference proti Detroitu Lions už bylo jejich útočné kombo zase kompletní, avšak v prvním poločase na soupeře absolutně nestačili a prohrávali o 17 bodů. Po přestávce se vše obrátilo, během 12 minut bylo vyrovnáno a v poslední čtvrtině dokonali historický obrat na 34:31 – dosud nikdo ve finále konference nezvrátil tak velký poločasový deficit. Postoupili tak do 8. Super Bowlu a dostali se tak na dělené 2. místo historických tabulek. Celou sezonu pro ně platí pro ně jedno pravidlo – pokud soupeři zvládnou dát přes 20 bodů, vyhrávají zápas, v opačném případě prohrávají. Potvrdí to i finále?

