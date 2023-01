Super Bowl LVII - všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť

Super Bowl je zápas, ktorým vyvrcholí play off zámorskej National Football League (NFL) v americkom futbale. Super Bowl neoznačuje celé play off, iba finálový súboj dvoch najlepších tímov.

Základná časť NFL skončila 8. januára a do play off postúpilo 14 najlepších tímov ligy. Víťazi konferencií National Football Conference (NFC) a American Football Conference (AFC) majú v prvom kole play off voľno.

Víťazi konferencii, ktorí si zahrajú Super Bowl LVII, boli známi 29. januára, keď v konferenčných finále Kansas City Chiefs zdolali Cincinnati Bengals 23:20 a Philadelphia Eagles si poradila so San Franciscom 49ers 31:7.

Jednotlivé ročníky sa označujú rímskymi číslicami.

Super Bowl LVII - kedy sa hrá (dátum a čas)?

Začiatok zápasu je na programe v noci z nedele 12. februára na pondelok 13. februára o 0:30 nášho času.

Super Bowl LVII - kde sa hrá (mesto a štadión)?

Stretnutie hostí mesto Glendale v Arizone. Duel sa uskutoční na State Farm Stadium, do ktorého sa vojde 63 200 ľudí, pri veľkých akciách môže byť kapacita navýšená až na 78 600 ľudí. Je domovským stánkom tímu Arizona Cardinals.

Super Bowl LVII - kto ho vysiela (TV kanál)?

Oficiálnym distribútorom prenosu je americká televízia Fox, na Slovensku si budete môcť televízny prenos pozrieť na stanici Premier Sport 2.