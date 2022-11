Kľakol si počas hymny, hneval Trumpa. Colin Kaepernick je roky bez klubu

Druhá časť však nešetrila kritikou a žiadala jeho koniec nielen v klube, ale v celej lige. Do tej skupiny zase patril vtedajší nový prezident USA Donald Trump.

BRATISLAVA. Jeho konanie vyvolalo búrlivé reakcie a rozdelilo ľudí na dva tábory. Jedna časť podporovala konanie Colina Kaepernicka a rešpektovala právo na protest. Uznal to v roku 2016 aj dosluhujúci prezident Barrack Obama.

Politika vraj nepatrí do športu. S tým tvrdením sa Colin Kaepernick rozhodne nestotožnil. Problém s rasovou diskrimináciou, na ktorý upozorňoval, je podľa jeho vlastných slov väčší než šport.

"Nepreukážem rešpekt hymne a vlajke štátu, ktorý utláča čiernych ľudí a ľudí s inou farbou pleti. Na uliciach zostávajú mŕtvoly a tí, čo sú za to zodpovední, behajú po slobode. Pre mňa je to dôležitejšie ako futbal, nechcem sa tváriť, že to nevidím," uviedol pred šiestimi rokmi.

Po tej sezóne skončil v klube San Francisco 49ers. A vlastne, aspoň doposiaľ, skončil aj v celej NFL. Od ročníka 2016 nehral súťažný zápas a nepodpísal kontrakt so žiadnym klubom.