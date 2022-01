Ohajcovia titulu končia už v skupine. Alžírsko získalo iba bod

YAOUNDE. Futbalisti Alžírska neobhája titul na kontinentálnom šampionáte.

Na 33. ročníku Afrického pohára národov v Kamerune prehrali s Pobrežím Slonoviny 1:4 a v základnej E-skupine obsadili posledné 4. miesto s jediným bodom.

Alžírčania potrebovali zvíťaziť a vrhli sa do útoku, no "oranžoví" ukázali svoju kvalitu a už do prestávky súpera schladili dvoma gólmi. V 22. min stál na konci kombinačnej akcie stredopoliar AC Miláno Franck Kessie.

Druhý zásah pridal v 39. min stredopoliar PSV Eindhoven Ibrahim Sangare hlavičkou po priamom kope. V 54. min sa druhýkrát na turnaji zapísal do streleckej listiny aj útočník Arsenalu Londýn Nicolas Pepe, keď po rýchlom protiútoku zamieril presne k žrdi. Svoj deň naopak nemal hviezdny alžírsky útočník Riyad Mahrez, ktorý v 60. min nepremenil penaltu, keď namieril do žrde.