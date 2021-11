Vlhová naposledy bojovala sama so sebou. Teraz si je istá svojím lyžovaním

KILLINGTON, BRATISLAVA. Bolo to suverénne víťazstvo. Mikaela Shiffrinová zdolala pred dvoma rokmi v slalome Svetového pohára Killingtone Petru Vlhovú o 2,29 sekundy.

„Bojovala som sama so sebou. Prvé kolá som mala vždy dobré. Ale najmä po tom, čo sa stalo v Levi, bolo pre mňa ťažké to potvrdiť,“ vysvetľovala Vlhová.

V Killingtone to bola pred dvoma rokmi veterná lotéria. Lyžiarky sa museli vysporiadať s náročnými podmienkami.

Aj preto v slalome v Killingtone zvolila v druhej jazde opatrnejšiu taktiku. „Neriskovala som. Chcela som len zísť do cieľa, aby som skončila na pódiu,“ priznala Vlhová.

V Killingtone sa pravidelne jazdí obrovský slalom so slalomom. Vlhová v americkom stredisku už absolvovala osem pretekov vo Svetovom pohári.

„Trápila som sa sama so sebou, aby som zašla jazdu, akú viem. Som spokojná, že som opäť na pódiu. Dúfam, že to zo mňa opadne,“ dodala.

„Mikaela je doma veľmi silná. Cíti podporu a ide jej to fantasticky. Ja sa snažím na ňu tlačiť, raz to vyjde lepšie, inokedy nie,“ naznačila pred dvoma rokmi Vlhová.

„Môže vyhrať hocikto. Je to šprint,“ vravela Vlhová po úvodnom kole, v ktorom bola druhá.

Keď v minulosti Vlhová zdolala Shiffrinovú, v ďalších pretekoch sa Američanka vrátila vždy silnejšia. Aj preto sú všetci zvedaví, ako to bude vyzerať v jej domácom prostredí.

To, že bol naposledy štart obrovského slalomu znížený, príliš slovenskej lyžiarke nevyhovovalo. Bežne sa v Killingtone začína strminou.

Tým, že ju Peťa v Levi dva razy zdolala, Mikaela si to nenechá len tak. Nestrčí si to za klobúk. Bude nepríjemná ako vždy.

„Som si istá mojím lyžovaním. Zmenila som tím, mám nového trénera, čo je vidieť aj na lyžiach. Cítim sa spokojnejšia, šťastnejšia a veľmi silná, čo sa týka môjho tela,“ uviedla 26-ročná Slovenka.

V celkovom hodnotení Svetového pohára je so Shiffrinovou na delenom prvom mieste. Obe lyžiarky majú 260 bodov, na čo im stačili troje preteky. Paralelný obrovský slalom v Lechu obe vynechali.

„Tým, že ju Peťa v Levi dva razy zdolala, Mikaela si to nenechá len tak. Nestrčí si to za klobúk. Bude nepríjemná ako vždy. Budú tam aj ďalšie dievčatá, ktoré neuspeli v Levi a o to viac budú štípať v Killingtone,“ myslí si Gemza.

V piatok sa pre nepriaznivé počasie zrušilo v Killingtone voľné lyžovanie, víkendové preteky však nie sú ohrozené.