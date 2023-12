Deväť zvučných mien, ktoré kluby NHL neuvoľnili na MS. Sú medzi nimi aj dvaja Slováci

GÖTEBORG. Pri spätnom pohľade to znie až neuveriteľne, no v deň začiatku MS juniorov 2017 bol Patrik Laine s 19 gólmi druhý najlepší strelec a Connor McDavid so 42 bodmi najproduktívnejší hráč NHL.

Hoci obidvaja spĺňali vekové kritérium účasti na svetovom šampionáte, ani jeden z nich nebol uvoľnený svojim klubom.