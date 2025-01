Zimná univerziáda sa začne už o pár dní. Do Turína vycestuje 64 Slovákov

Prvá časť slovenskej výpravy, hokejový tím žien a mužov, odchádza do dejiska univerziády už vo štvrtok 9. januára v skorých ranných hodinách. Zápasy sa začínajú už v sobotu 11. januára.

Navyše prišli aj zranenia športovcov po menovitej nominácii, preto som rád, že k dnešnému dňu máme finálne zloženie tímu, ktorý postupne odchádza do dejiska univerziády," uviedol pre web svkuniteam.sk vedúci výpravy Peter Hamaj.

"Nominácia Slovenského univerzitného tímu do Turína sa nerodila ľahko, pretože športový kalendár koliduje so Svetovými pohármi, či vrcholnými mládežníckymi súťažami v jednotlivých športoch.

"Budeme sa sústreďovať na každý zápas. Krok po kroku, súper po súperovi," povedala tímová manažérka Zuzana Moravčíková.

Mužský tím pod vedením trénera Ivana Féneša si bude chcieť napraviť chuť spred dvoch rokov z USA, keď v skupine skončil tretí a do play off nepostúpil. Slovákov čakajú v skupine Poľsko, Ukrajina aj tímy, ktoré sa na predchádzajúcej univerziáde dostali do boja o cenné kovy - USA a Japonsko.