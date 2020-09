Senzácia v pohári. Fortunaligista vypadol s amatérmi

Hráči nespĺňali parametre

Tréner hostí zo Senice bol pochopiteľne sklamaný, výkon niektorých zverencov označil za slabý.

„Pár hráčov nespĺňalo parametre fortunaligistu, nemilo ma prekvapili. Nevedeli sme sa presadiť cez zhustenú obranu súpera, niektoré situácie sme mali riešiť jednoduchšie. Čakal by som viac centrovaných lôpt. V defenzíve sme horeli pri každej nakopnutej lopte. Ihrisko nevyhovovalo našej hre, ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Musíme sa prispôsobiť. Dnes bola výhra povinnosťou, mali sme to zvládnuť za každých podmienok. Takéto výkony sa už nemôžu opakovať,“ kajal sa po zápase tréner FK Senica Anton Šoltis.

Súper Rovinky v štvrtom kole Slovnaft Cupu zatiaľ známy nie je, o ďalších dvojiciach bude rozhodovať žreb.