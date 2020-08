Tretie ligy budú už len dve. Čo sa zmení v organizácii nižších súťaží?

Nejednotné názvoslovie

Reorganizácia ovplyvní aj nižšie súťaže. „Aby sa v informačnom systéme zväzu nemenil terminus technicus ostatných súťaží, tak pod tretími ligami sa vytvorí najvyššia regionálna súťaž, nazvaná Majstrovstvá regiónu,” prezradil Paršo.

To znamená, že IV. liga bude v skutočnosti piata najvyššia súťaž.

Názvoslovie však nie je jednotné, predseda Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ) Richard Havrilla pre futbalnet.sk potvrdil, že v ich regióne bude namiesto Majstrovstiev regiónu jedna IV. liga, pod ňou budú dve piate ligy a päť šiestych líg, aby pomenovanie súťaže korešpondovalo s jej skutočnou úrovňou: „Tak je to logické, pre všetkých jasné.”

Havrilla dodal, že pri prejednávaní reorganizácie bolo veľkou otázkou dopad na oblastné futbalové zväzy. „Na konkrétnom príklade, ktorý vychádzal z aktuálneho postavenia klubov v jednotlivých súťažiach sme ukázali, že dopad na oblastné súťaže bude minimálny,” poznamenal prvý muž VsFZ.

„Niektoré mužstvá sa posunú z dvoch skupín štvrtej ligy do Majstrovstiev regiónu, ďalšie tým pádom z piatych líg do štvrtých. Ale určite to neznamená, že by to dramaticky ovplyvnilo alebo ochudobnilo oblastné súťaže, nevydrancujeme ich. Z jedného oblastného zväzu sa dostanú do piatych líg možno jeden-dva kluby,” dodal Paršo.

Reorganizácia podľa neho zapadá aj do dlhodobejšej vízie slovenského futbalu, podľa ktorej by najvyššia súťaž mala mať 10 účastníkov, druhá dvanásť a dve tretie ligy po 16 účastníkov.