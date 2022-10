Sezóna v lyžovaní sa pre ženy začne neskôr. Zrušili aj zjazdy pod Matterhornom

ZERMATT. Organizátori zrušili aj ďalšie dva ženské zjazdy Svetového pohára so štartom vo švajčiarskom Zermatte a cieľom v talianskej Cervinii, ktoré sa mali uskutočniť prvý novembrový víkend (5. a 6. novembra).

„Až do konca sme verili. Žiaľ, zrušenie ženských pretekov je nevyhnutné. Chceli by sme sa poďakovať za veľké nasadenie všetkých ľudí, ktorí až do poslednej chvíle v stredisku pracovali,“ uviedol generálny tajomník FIS Michel Vion.