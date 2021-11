Shiffrinová pochválila Vlhovú: Naše súboje sú vždy najväčšia šou

"Je to šport, a keď riskujete, chyby sa stávajú. Som šťastná aj z druhého miesta, hoci som v Killingtone skončila druhá už po štvrtý raz. Je to oukej, lebo to mohlo dopadnúť oveľa horšie. Veľa nechýbalo a ocitla by som sa mimo trate," uviedla Petra Vlhová pre americké médiá.

Ona a jej tím už dnes majú všetko, čo potrebujú, preto naďalej posúvajú svoje hranice. Ja sa so svojím tímom snažím o to isté. Každé preteky sú pre nás dve veľkou skúškou s množstvom nervov," skonštatovala Shiffrinová pochvalne na adresu Vlhovej.

"Každý, kto sa pozeral na tieto preteky, musel si to užívať. Skvelá atmosféra, ale aj skvelé lyžovanie. S Vlhovou je to vždy najväčšia možná šou v našom športe. Ona nielen tvrdo pracuje a dobre lyžuje, ale myslí aj na jemné detaily.

"Platí to, čo som povedala pred začiatkom sezóny. Sústredím sa vo Svetovom pohári na slalom a obrovský slalom a najmä chcem uspieť na zimných olympijských hrách. Ak by som po nich ešte zostala v hre o veľký glóbus, išla by som do toho. Teraz to však nie je moja priorita."

Slovenka na záver potvrdila, že najbližšie preteky Svetového pohára v závere tohto týždňa v kanadskom Lake Louise budú bez nej.

Ženy by tam mali absolvovať úvod sezóny v rýchlostných disciplínach, konkrétne dvakrát zjazd a raz super-G. Namiesto toho zostane Vlhová ešte pár dní trénovať v USA.

Po návrate do Európy bude Svetový pohár žien pokračovať 11. až 12. decembra vo švajčiarskom St. Moritzi, kde prídu na rad dve podujatia v super-G.