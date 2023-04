Vlhová oddychuje v Tichom oceáne. Teší sa na Jasnú, hoci vie, čo ju tam čaká

"Peťa konečne spravila to, čo mala urobiť už po minulej sezóne, a teda absolvovala trojtýždňovú dovolenku. V tejto chvíli sa nachádza niekde v Tichom oceáne. Vidieť na nej, že je oddýchnutá. Dokonca až tak, že chodí do fitnes centra a behá po pláži."

"Pred niekoľkými dňami sme absolvovali tímový míting, na ktorom sme zhodnotili sezónu. Vymysleli sme nové postupy, nové tréningové metódy, ktoré chceme adaptovať do prípravy, lebo vidíme, že konkurencia nespí. Petra začína úvodným tréningovým pobytom doma v Liptovskom Mikuláši, kam príde náš kondičný tréner z Talianska," vysvetlil Galovič.

Po januárovom triumfe v rakúskom Flachau však zápasila so zdravotnými problémami, ktoré ju stáli veľa síl a nedokázala držať krok s najlepšími. Forma jej odišla pred majstrovstvami sveta vo Francúzsku, kde nedosiahla na medailu.

Ide najmä o fyzické aspekty, aj keď aj tie technické majú svoje nastavenia a limity, ale myslím si, že v nich nemá zásadné problémy. Verím, že Peťa bude fyzicky znovu pripravená na najvyššej úrovni a potom môže znovu vyhrávať a atakovať medailové pozície. To sa jej darilo aj v minulej sezóne, ale myslíme si, že stále má vyšší potenciál," povedal Galovič.

"Budeme bojovať, aby sme ju udržali aj v ďalších rokoch na svetovej úrovni. Vždy sme mali filozofiu, že ak má športovec vyhrávať, tak treba rozvíjať jeho silné stránky, nie dobiehať tie slabšie. Vieme, aké sú jej silné stránky a aj tréningový proces bude nastavený práve na to, aby ich rozvíjala.

Medzinárodná lyžiarska federácia nedávno potvrdila, že po troch rokoch sa seriál Svetového pohára vráti do Jasnej. Petra Vlhová sa predstaví v domácom prostredí 20. a 21. januára budúceho roka.

"Má to dve roviny. Teší sa, lebo celú sa môže ukázať domácim fanúšikom. Atmosféra môže byť taká výnimočná, že si to športovec zapamätá na celý život. Druhou rovinou je mediálny tlak, ktorý je s tým spojený. Ale verím, že s tým už máme dosť skúsenosti, aby sme to dokázali eliminovať," dodal Galovič.