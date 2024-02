Rozlúčka Mowinckelovej v domácom stredisku. V Kvitfjelli opäť bez Shiffrinovej (program)

V talianskom stredisku napadlo množstvo snehu a organizátori nemali šancu zjazdovku upraviť do bezpečného stavu.

Nórka lyžiarka sa rozhodla po sezóne ukončiť kariéru a v domácom stredisku sa rozlúči so svojimi fanúšikmi.

„Bola to dlhá cesta. Cítim sa zvláštne. Možno to tak nevyzerá, ale som spokojná so svojim rozhodnutím. Mala som sny, ktoré som si splnila. Neviem, čo bude ďalej, ale som nadšená z ďalších možností, ktoré sú predo mnou. Teším sa na budúcnosť,“ uviedla tridsaťjedenročná nórska reprezentantka na sociálnych sieťach.