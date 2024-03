Optimizmus u organizátorov. Prinesú rýchlostné preteky poslednú drámu sezóny?

„Podobne ako v obrovskom slalome, myslím, že si to Lara postráži. Ale treba povedať, že v alpskom lyžovaní vôbec nie je jednoduché ísť na istotu. Veľmi ľahko sa to môže vypomstiť.

Nájsť správnu mieru rizika a istoty je umenie. Netreba zabúdať, že vo finále boduje len prvých pätnásť pretekárok a aj ostatné lyžiarky sa chcú vo finále predviesť. Hlavne, keď nemajú čo stratiť.

Stephanie či Cornelia, prípadne Federica musia vyhrať a Lara nesmie zároveň byť do siedmeho miesta a to je dosť podmienok na to, aby to tak vyšlo.

Pre fanúšikov je len dobré, že ešte nie je rozhodnuté a dramatické predstavenie sa môže začať,“ prezradil v rozhovore pre Sportnet lyžiarsky expert a tréner Karol Král.