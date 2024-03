Lyžiarsky tréner: Mám pocit, že lyžiari sú ako gladiátori, ktorí poskytujú zábavu iným

Prvenstvo po prvom kole v Aare ma prekvapilo, i keď som čakal veľmi slušný výsledok na popredných miestach. V druhom kole už bolo jasné, čo nastane. Rovnako, ako sa to stalo v Saalbachu vo finále Svetového pohára.

Shiffrinová získala malý glóbus za slalom. Aj napriek zraneniu je Vlhová medzi najlepšou trojicou. O tri body ju predbehla Lena Dürrová. O čom to svedčí?

Petra bola do zranenia v hre o malý glóbus. Bol by to veľmi tuhý súboj práve s Mikaelou a slalom v Jasnej mal byť tou miskou váh, na ktorú stranu sa tento príbeh preklopí .

Naviac, netreba zabudnúť na druhý slalom v Levi, kde Petra doslova prišla o sto bodov do hodnotenia. Napínavé bolo aspoň na diaľku sledovať, či ostane na druhom mieste po nevydarenej taktickej jazde Leny Dürrovej.

Keď už to nemala vo svojich rukách, pomohli jej výpadky iných pretekárok a hlavne Zrinka Ljutičová nepriamo odsunula Petru na tretie miesto.