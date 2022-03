Vlhová zdolala Shiffrinovú, od pódia ju delili len dve stotiny

AARE. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v sobotňajšom slalome vo švédskom stredisku Aare na štvrtom mieste. Po prvom kola síce bola druhá a mohla pomýšľať na víťazstvo, no druhá jazda jej nevyšla.

Pre Slovenku je to najhorší slalomový výsledok v tejto sezóne. Vo Svetovom pohári mala pred podujatím v Aare bilanciu päť víťazstiev a dve druhé miesta. Okrem toho získala v Pekingu zlatú olympijskú medailu.

Do druhého kola vyštartovala dobre, na prvých dvoch medzičasoch bola ešte v zelených číslach. V strede trate však stratila a napokon prišla do cieľa s mankom 25 stotín na Liensbergerovú.

"Je to pre mňa neuveriteľné. Dnes sa mi to opäť podarilo a som šťastná, že môžem byť na vrchole. Chcela som zo seba vydať všetko, vedela som, že to nebude jednoduché," citoval víťazku portál laola.at.