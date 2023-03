Shiffrinová zvíťazila a vyrovnala rekord, Vlhová skvelou jazdou siahala na pódium

Slovenka Petra Vlhová obsadila štvrté miesto s mankom 1,42 sekundy. Druhá skončila Talianka Federica Brignoneová so stratou 64 stotín a tretia bola domáca Sara Hectorová (+0,92 s).

AARE. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová dosiahla 86. víťazstvo vo Svetovom pohári a vyrovnala absolútny rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka. Vďaka triumfu v piatkovom obrovskom slalome vo švédskom Are zároveň získala malý glóbus za disciplínu.

Vlhová sa postavila na štart 1. kola s číslom jeden, v hornej pasáži mala dobrú rýchlosť, no v strednej stratila tempo a do cieľa prišla v čase 56,76 sekundy. Druhá v poradí na štarte Gutová-Behramiová vypadla a Slovenku neprekonala ani Nórka Ragnhild Mowinckelová.

"Bol to úžasný deň. Rekord bol blízko a chcela som tu oň zabojovať. V prvom kole to bolo ťažké s viditeľnosťou. V druhom kole bolo už menej svetla a snažila som sa ísť naplno," povedala víťazka.

Z ďalších sa k nej priblížila najbližšie až Kanaďanka Valerie Grenierová s mankom 58 stotín, ktorá odštartovala s číslom pätnásť, a hneď za ňou Franziska Gritschová z Rakúska (+0,93 s).

"Urobila som tam drobné chyby, ktoré ma stáli čas. Trať však bola skvelá a podmienky tiež, takže tak. V strednej časti som nevnímala nejaké chyby, ale bola to taká rovina, na ktorej musel ísť človek inak.

Trochu som bojovala so svetlom, ale išla som naplno, no Mikaela išla zase svoje preteky," povedala po 1. kole Vlhová pre JOJ Šport. Druhá Slovenka na štarte Rebeka Jančová obsadila 44. miesto s mankom štyri sekundy na víťazku a nepostúpila do 2. kola.

Vlhová predviedla v 2. kole rýchlu jazdu, ideálne časovala oblúky a do cieľa prišla priebežne prvá. Jej ďalšie súperky chybovali a tak sa posúvala v poradí smerom hore.

VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 2. kole obrovského slalomu v Aare 2023