Potešia aj malé kroky. Vlhová hľadá sebavedomie v rýchlostných disciplínach

„Zjazdovku mám rada. Nie je až taká zložitá, je viac technická. V Crans Montane to bol najľahší zjazd, aký som zatiaľ išla. Ale stále bol dosť náročný. Aj preto, že sme neskákali priamo, ale v zákrutách. Mám v hlave len jedno - aby sa niečo vážne nestalo a nevypadla som,“ povedala v minulosti.

„Je veľká výhoda, že Petra pozná trať. Vie do čoho ide a nie je to nové. Zjazd by jej mohol pomôcť do super-G,“ uviedla bývalá česká lyžiarka a expertka Klára Krížová.