Pred dvoma rokmi jej v Lienzi chýbala Shiffrinová. Vlhová sa opäť môže tešiť na súboj

„Dva dni budem mať voľno a potom sa pripravím na ďalšie preteky v Lienzi. Posledné roky ani nevnímam, že sú Vianoce. Nemám všetky tie veci okolo, pretože robím niečo iné,“ prezradila Vlhová.

Štedrý deň strávila s rodinou v Taliansku a na druhý deň už trénovala na svahu. Pripravovala sa predovšetkým na obrovský slalom.

Svetový pohár v Lienzi 2023 Štvrtok 28. decembra 2023: Obrovský slalom: 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:15 Piatok 29. decembra 2023: Slalom: 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00 /preteky vysielajú stanice RTVS, ČT Sport, Eurosport 1 a ORF 1/

„Po nočnom slalome som ešte nestála na slalomových lyžiach. Verím však, že pocit z lyžovania budem mať stále rovnaký. Je to iba niekoľko dní od Courchevelu. Týždeň pred týmito nočnými pretekmi sme sa snažili využiť aj na prípravu ďalšieho súťažného úseku v Lienzi a v Kranjskej Gore. Teraz pred pretekmi je to iba o pocite, že som stála na lyžiach. Nie je priestor na trénovanie a naháňanie kilometrov. Každé preteky sú však iné a aj moje pocity sa menia. Musím aj sama so sebou pracovať, aby som nedávala veľkú váhu tomu, ak by som sa zle cítila. Niekedy sa cítim dobre a lyžujem zle, niekedy sa cítim zle a lyžujem dobre. Nedávam pocitom veľkú váhu. Prídem na štart a uvidím, ako to zo mňa padne.“

Pomohol jej i Magoni V rakúskom Lienzi štartovala Vlhová už osemkrát. V roku 2015 sa v obrovskom slalome s vysokým štartovým číslom 64 neprebojovala do druhého kola. V slalome skončila vtedy tretia, čo bolo len jej druhé pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári. V roku 2017 bola v Lienzi v obrovskom slalome siedma a v slalome piata. V roku 2019 skončila v obrovskom slalome piata, pričom na pódium stratila len 11 stotín sekundy.

„Prvé kolo som veľmi pokazila a veľa som v ňom stratila. Od prvej bránky som cítila, že idem zle,“ priznala vtedy Vlhová pre RTVS. O deň neskôr si náladu zlepšila v slalome, v ktorom skončila druhá. V druhom kole staval trať jej bývalý tréner Livio Magoni. „Mentálne mi to pomohlo. Livio postavil náročnejšie pasáže, ktoré som trénovala. Snažila som sa to čo najviac využiť,“ potvrdila Slovenka. Za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou zaostala o 0,61 sekundy. Ďalším pretekárkam však Vlhová nadelila viac ako sekundu.

Shiffrinová chýbala Naposledy sa Slovenka predstavila v Lienzi pred dvoma rokmi. V Rakúsku sa jej vtedy darilo veľmi dobre. V obrovskom slalome skončila druhá za Tessou Worleyovou, v slalome vyhrala. Jej najväčšia rivalka Mikaela Shiffrinová sa v pretekoch nepredstavila pre ochorenie covid-19. „Veľmi ma mrzelo, že nemohla pretekať. Môže sa to stať mne i ostatným babám. Hneď, ako som sa dozvedela, že nebude štartovať, sústredila som sa len na seba. Bolo mi jedno, že tu nie je, hoci mi to zároveň bolo aj ľúto,“ načrtla vtedy slovenská lyžiarka. V tom čase však bola Vlhová najlepšou slalomárkou. Bola to jej olympijská sezóna, v ktorej si malý glóbus za disciplínu vybojovala už v predstihu a z Pekingu si odniesla vytúžené zlato. „V súčasnosti je to najlepšia slalomárka na svete,“ reagovala pre RTVS expertka Veronika Velez-Zuzulová.

„Pocity sú úžasné, dnes to bolo veľmi tesné, bol to boj. Trať nebola až taká náročná, ale tým, že bola ľahká, tým bola zároveň ťažká. Dúfam, že mi ľudia porozumejú,“ usmievala sa Vlhová po pretekoch. Na druhom mieste skončila Katharina Liensbergerová pred Michelle Gisinovou. Chuť víťaziť V Lienzi si pretekárky musia tradične poradiť s nerovnosťami, vlnami, ale aj striedaním slnka a tieňa. „Lienz je špecifický. Na zjazdovku nesvieti veľmi slnko, je v tieni. Je to ťažšie, pretože tam veľmi nevidíme pod nohy. Kopec je fajn aj na obrovský slalom aj na slalom. Všetko záleží, aké budú podmienky. Napriek tomu, že je teraz teplo, verím, že podmienky budú dobré.“ Aké má slovenská lyžiarka ciele na najbližšie dni?

„Asi vám nemusím hovoriť, aké mám ciele. Chcem víťaziť,“ povedala s úsmevom. Body nerieši Slovenskú reprezentantku čaká náročný program. V januári sa chce venovať výlučne technickým disciplínam. „Po Lienzi sa vrátim späť do Talianska, kde budeme trénovať. Odtiaľ pôjdeme do Kranjskej Gory. Potom máme v pláne ísť domov, pretože nepôjdem rýchlostné disciplíny. Mám tam týždeň voľno a budem sa pripravovať doma v Jasnej. Odtiaľ sa presuniem do Flachau.“ V celkovom hodnotení je Vlhová tretia. Na vedúcu Shiffrinovú stráca 209 bodov. V obrovskom slalome drží štvrtú priečku. Najvyrovnanejšia je situácia v slalome, keď na vedúcu Shiffrinovú má manko 50 bodov.

Petra Vlhová s Mikaelou Shiffrinovou. (Autor: TASR/AP)

„Idem od pretekov k pretekom. Neriešim žiadne body. Všetko sa ráta na konci. Každé preteky sa snažím ísť naplno a ukázať moje lyžovanie,“ komentovala.