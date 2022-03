Vlhová má neslovenské zmýšľanie. Jej odkaz je veľavravný (komentár)

Petra Vlhová je však iná. Už od detstva boli jej lyžiarske ciele jednoduché – chcem stále víťaziť. Keď sa jej to nepodarilo, často plakala. Víťazné DNA mala v sebe zakódované.

Za ľudskej i finančnej podpory svojej rodiny to dotiahla až medzi lyžiarsku elitu. Každú sezónu si dávala nové ciele.

O rok neskôr získala dva malé glóbusy za slalom a paralelný slalom. Ďalšiu sezónu išla do toho naplno – all in. Bez výhovoriek.

„Idem bojovať o veľký glóbus,“ priznala Vlhová.