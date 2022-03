Vlhová nebodovala ani v super-G, Shiffrinová rozhodla boj o veľký glóbus

Na trať vyrazila ako tretia, najmä v jej spodnej časti išla v ideálnej stope, priniesla si do nej vysokú rýchlosť a v cieli bola o 13 stotín lepšia ako dovtedy vedúca Michelle Gisinová zo Švajčiarska.

Vlhová najlepším nekonkurovala, už na úvodnom medzičase výraznejšie zaostávala a jej strata sa postupne zvyšovala. Do cieľa prišla s mankom 1,39 sekundy, čo jej stačilo na 17. miesto z 22 štartujúcich.

Shiffrinová vyštartovala s číslom 13, na prvom medzičase strácala len minimálne, v polovici mala manko 0,30 sekundy, no záverečnú pasáž zvládla v rýchlosti a čisto, stratu dokázala stiahnuť a do cieľa prišla len päť stotín za víťaznou Mowinckelovou.

Vlhová: Urobila som maximum pre veľký glóbus

"Ťažko sa mi to hodnotí, čakala som trochu lepší výkon od seba. Dnes to bolo postavené viac pre zjazdárky, nebolo to až také zatočené a tiež oproti včerajšku bola rozbitejšia trať.

Dala som do toho všetko, ale nevyšlo to. Nevadí, snažím sa to brať s úsmevom," uviedla Petra Vlhová v prvej reakcii pre JOJ Šport.

"Mala som na štarte prehľad o tom, kto je prvý, druhý, tretí... Skok som sa snažila mať pod kontrolou, a aj keď miestami som ju stratila, som živá a zdravá v cieli.

Urobila som maximum pre veľký glóbus, ale opakujem, nebol to náš cieľ pred sezónou. Po olympiáde sme sa o to pokúsili, ale taký je šport a niekto prehrať musí," dodala.