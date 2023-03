Vlhová či Gutová. Čo potrebuje Slovenka, aby predbehla súperku? (matematika)

Ak by Švajčiarka obsadila štvrté miesto, Vlhová by musela preteky vyhrať. To sa jej v tejto sezóne v obrovskom slalome nepodarilo. Najlepšie skončila v Semmeringu - druhá.

Ak by tento výsledok zopakovala aj v Andorre, pred Gutovú-Behramiovú by sa dostala, ak by Švajčiarka neskončila lepšie ako siedma.

Tretia priečka pre Vlhovú by mohla priniesť aj kurióznu situáciu - ak by Švajčiarka obsadila 14. miesto, obe lyžiarky by vo finálnom účtovaní mali 1185 bodov a rozhodoval by vyšší počet víťazstiev v sezóne.