Shiffrinová napokon prišla o pódium, výrazne však zvýšila náskok pred Vlhovou

Vlhová má za sebou prvý pád a vypadnutie v tejto sezóne Svetového pohára. "Pustila som sa naplno, riskovala som. Bohužiaľ, chyby sa stávajú," povedala Vlhová.

"Jasné, že ma to hnevá, ale snažím sa to brať športovo. Skúsila som to, dala som do toho všetko. Takto to je, pokračujeme ďalej. Ciele sme si splnili, toto je len taký bonus," dodala obhajkyňa veľkého globusu pre RTVS.

Do konca sezóny ostáva už len šesť pretekov Svetového pohára. Najbližšie je na programe obrovský slalom a slalom v Aare (11. – 12. marec).

Sezóna vyvrcholí počas finále Svetového pohára v Courcheveli (16. – 20. marec), kde sa bude jazdiť zjazd, super-G, slalom a obrovský slalom.