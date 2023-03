Ukončila kariéru, ale dvere má otvorené. Vlhovej súperka špekuluje o návrate

Slovinský lyžiarsky zväz však pred dvadsaťpäťročnou reprezentantkou úplne nezavrel dvere a súhlasí s jej návratom do súťaží.

Špecialistka na točivé disciplíny sa na svahoch naposledy predstavila v marci 2022 vo švajčiarskom Lenzerheide, kde spadla a následne mala problémy so zraneným kolenom.

„Pokiaľ by sa chcela vrátiť, musíme ju znovu zaradiť do systému dopingovej kontroly šesť mesiacov pred prvými pretekmi. Spravíme to.

Máme čas do konca apríla. Dúfam, že sa vráti. Toto rozhodnutie by som, samozrejme, nechal na nej,“ pokračoval.

Slivnik pripomenul, že kariéru Hrovatovej definitívne neuzavreli. „Nebojím sa, že by sa úspešne nevrátila, ak by sa rozhodla pokračovať. Všetci ju chceme vidieť späť,“ dodal.