Dubovská neskrývala nadšenie z trate v Jasnej, organizátori si želajú priaznivé počasie

Verím, že sa to otočí, a že si preteky SP v Jasnej užijeme spolu s fanúšikmi," uviedla Dubovská, ktorá vy rada zúročila žičlivú atmosféru v čo najlepší výsledok.

Bude to doma, príde ma povzbudiť veľa fanúšikov, kamarátov a známych. Chcem sa predstaviť v čo najlepšom svetle, zvlášť, keď moje doterajšie výsledky v sezóne neboli ideálne.

Aj ona si v nedávnych dňoch vyskúšala trať v Jasnej a neskrývala z nej nadšenie. "Sme veľmi radi, že sme to mohli absolvovať a verím, že sme sa dobre pripravili.

Jej doterajším sezónnym maximom je 14. miesto z úvodného slalomu v sezóne vo fínskom Levi.

"Martina je na domácom kopci, všetci ju máme radi a držíme jej palce. Určite bude mať veľkú podporu.

V roku 2016 fanúšikovia povzbudzovali až do poslednej pretekárky a vyzeralo to tak, akoby každá vyhrala. To je niečo úplne špeciálne. Myslím si, že atmosféra bude znovu fantastická," poznamenala Palovičová.