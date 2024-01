Expert o víťazke: Dokonalá jazda neexistuje, ale Gutová-Behramiová sa k nej priblížila

Do strediska Kronplatz prišlo i niekoľko slovenských fanúšikov, ktorí si so sebou priniesli transparenty, na ktorých stálo Peťa sme s tebou. Petra Vlhová sa zranila práve pri poslednom obrovskom slalome v Jasnej.

Zjazdovka Erta je povestná svojou náročnosťou či už pre dĺžku trate, alebo jej premenlivé sklony. Maximálny sklon má až 61 percent a nachádza sa v strednej pasáži. Na strmine lyžiarky potrebujú okrem sily a rýchlosti aj technickú zručnosť.

„V Kronplatzi to milujem. Sú to ťažké preteky. Je tu niekoľko zmien sklonu a strmý svah. Dôležitý je aj nájazd do roviny,“ povedala pre Eurosport Marta Bassinová.

Dokonalá jazda

Postavenie prvého kola nebolo náročné. „Brány sú viac otvorené. Sú to krásne preteky,“ povedala v štúdiu ČT Sport bývalá lyžiarka a expertka Lucia Hrstková-Pešánová.

„Kolo bolo postavené bez chytákov alebo bez prekvapenia. Je to plynulo postavené. To však neznamená, že je to ľahké,“ doplnil Král.

Toto tvrdenie dosvedčil aj fakt, že z elitnej tridsiatky nevypadla ani jedna lyžiarka.