Je vidieť, že Vlhová chýba, vraví expertka. Shiffrinová sa pretancovala k náskoku

Iba jediná lyžiarka má nižšiu než sekundovú stratu, a to Chorvátka Zrinka Ljutičová (+ 0,52 s).

"Bola to suverénne najlepšia jazda. Lyže jej fungovali, mohla sa do nich oprieť a predvádzala krásne čisté oblúky. Chcela som povedať, že rozdiely by nemuseli byť tak veľké ako v obrovskom slalome, ale Mikaela Shiffrinová túto teóriu trochu zmenila. Je vidieť, že Petra chýba," povedala pre ČT Sport bývalá majsterka sveta v slalome Šárka Strachová.

"Shiffrinová sa pretancovala k náskoku," doplnil komentátor Tomáš Budka.